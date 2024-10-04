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МТС на Южном Урале заблокировала более 9 млн спам-звонков за три месяца

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Челябинской области за летние месяцы 2024 г. С помощью антиспам-решений, использующих анализ Big Data, МТС за лето 2024 г. заблокировала более 9 млн нежелательных вызовов, в том числе звонков от возможных мошенников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общий объем заблокированных нежелательных звонков абонентам МТС в Челябинской области с начала 2023 г. превысил около 11 млн минут или более 21 года несостоявшихся разговоров. Средняя продолжительность одного заблокированного вызова в Челябинской области составила 14 секунд. Чаще всего южноуральцам пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями и опросами, представители финансовых организаций и коллекторы.

Антиспам-защита анализирует входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать, они будут блокироваться. Злоумышленник или спамер даже не дозвонится абоненту. В остальных случаях входящие с незнакомых номеров помечаются цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым – спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

«Мы видим всплеск рекламных и мошеннических активностей – этим летом количество таких заблокированных вызовов выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая тенденция подтверждает, что мы выбрали правильный курс по развитию антиспам-решений для наших пользователей – это не только уже привычная многим блокировка спам-звонков, но и другие интересные возможности «Защитника». Недавно мы добавили функцию поиска утечек персональных данных из интернет-магазинов, финансовых организаций и других источников. Сервис не только уведомит о возможных утечках, но и укажет источник, характер данных и сориентирует, что делать, чтобы обезопасить себя», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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