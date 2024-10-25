CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в центре и на окраине Омска

У жителей Омска улучшилось качество связи и ускорился интернет. «МегаФон» провел модернизацию LTE-сети в центре и на окраине города, задействовав наиболее эффективные для густонаселенных территорий частотные диапазоны LTE — средний и высокий. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В центре Омска нагрузка на мобильную сеть особенно ощутима, поэтому компания «МегаФон» модернизировала базовые станции в районе торгово-развлекательного центра «Миллениум», установив дополнительное оборудование среднечастотного диапазона. Это позволило обеспечить уверенное покрытие и достаточную емкость для обслуживания большого количества абонентов, которые направляются на прогулку по набережной Тухачевского или к храму Иоанна Крестителя. Также улучшения ощутили и абоненты оператора, передвигающиеся на автомобилях или общественном транспорте. Здесь расположена крупная транспортная развязка с выходом на автомобильный мост имени 60-летия Победы. Пропускная способность моста через Иртыш около 6,5 тыс. автомобилей в час, включая пассажирский транспорт. Студентам и преподавателям Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, а также посетителям и работникам государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина новое покрытие и скорости мобильного интернета помогут быстро найти необходимую информацию в сети, отправить задание на проверку или скоротать время до начала занятий.

Только за последний месяц на участке действия обновленной базовой станции жители Омска сгенерировали около 47 ТБ информации, что равноценно более 11 млн загруженных в социальные сети фотографий или 12 тыс. просмотренных фильмов. Объем использованного трафика вырос на 66% год к году.

Еще три модернизированные базовые станции расположены на удалении от центра: ул. Овощной проезд, ул. 21-ая Амурская, проспект Академика Королева. Здесь было установлено оборудование, работающее в среднем и высокочастотном диапазоне. Это гарантирует высокие скорости интернета и качество покрытия на всей территории районов.

«Объем трафика на территории, которые обслуживают модернизированные базовые станции, с начала года вырос на 21%. Голосовой трафик – на ­26%. Рост потребностей абонентов требует увеличения емкости сети сотовой связи, повышения качества предоставляемых услуг, поэтому в течение 2024 г. компания «МегаФон» провела несколько десятков мероприятий по модернизации телеком-оборудования в черте города Омска», – отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На создании российского чудо-планшета Чубайса из «Роснано» «похитили 13 миллиардов»

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Роскомнадзор испытывает на Рунете сервис поиска критических уязвимостей

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: