«МегаФон»: осень вернула москвичей в фитнес-клубы

С наступившим похолоданием жители столицы стали готовиться к следующему теплому сезону и интересоваться спортивными абонементами. Трафик на сайты сетевых фитнес-клубов в первые девять месяцев 2024 гю вырос на 61% относительного того же периода 2023 г. Чаще всего москвичи интересовались сетью DDX Fitness, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных трафика. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сентябрь 2024 г. стал самым активным месяцем для изучения условий спортивных абонементов — в первый месяц осени столичные пользователи выкачали на 57% больше ГБ на сайтах фитнес-клубов, чем в сентябре 2023 г. Лидером оказалась сеть DDX Fitness, на которую приходится 48% от всего объема трафика. На втором и на третьем месте клубы сетей Spirit Fitness (25%) и World Class (14%).

Между тем, топ по динамике трафика возглавили залы Alex Fitness — их сайтом пользовались в восемь раз чаще, чем в 2023 г. Почти в 2,5 раза больше изучали интернет-страницы сети клубов XFIT. Тройку лидеров закрывает DDX Fitness (+120 %).

Помимо сентября, интерес к фитнес-клубам у москвичей просыпается в марте. В сезоны отпусков и каникул — январь, июнь и июль — трафик на их сайты закономерно снижается. Готовиться к покупке абонементов жители столицы предпочитают в пятницу и по выходным дням. Реже всего такое желание у москвичей возникает по средам.

«Осень — идеальная пора для взращивания полезных привычек, одна из которых — спорт. Его неотъемлемой частью уже стали гаджеты, которые позволяют отслеживать не только ежедневную активность, но и пульс вместе с потраченными килокалориями по отдельной тренировке. Наша объединенная розничная сеть предлагает все самые современные устройства, чтобы физические занятия приносили удовольствие и лучший результат», — сказал руководитель по продажам и обслуживанию собственной розницы «МегаФона» в Московском регионе Алексей Лисин.