«Авантелеком» запустил собственный пограничный контроллер сессий Sfera SBC

Российский разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» пополнил портфель ИТ-решений и анонсирует запуск пограничного контроллера сессий Sfera SBC собственной разработки. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком».

Новый продукт от компании «Авантелеком» предназначен для защиты сетевой инфраструктуры компаний из сегмента крупного бизнеса, а также государственных заказчиков. Пограничный контроллер сессий Sfera SBC представляет собой решение для обеспечения безопасности информации и предлагает защиту телекоммуникацинной инфраструктуры организаций от несанкционированного доступа и кибератак.

Sfera SBC — полностью программное решение, не требующее установки дополнительного оборудования. Решение предназначено для использования на границе IP-сети между сетью оператора и корпоративной сетью клиента. SBC позволяет устанавливать строгие правила доступа к корпоративной телефонной сети, ограничивая возможность несанкционированного входа, а также защищать внутренний периметр VoIP от прослушивания и кражи паролей, в том числе обнаруживать и предотвращать DDoS-атаки, устранять риски брутфорсинга (взлом учетных записей и паролей) и скрывать топологию сети.

Решение помогает обезопасить SIP оборудование и интегрировать различные системы связи. Программный продукт предоставляет высокое качество связи, сглаживает всплески трафика и защищает внутреннюю сеть от перегрузки. ПО поддерживает SIP и H323 протоколы, выдерживает нагрузку до 1500 параллельных соединений и включает систему банов по IP-адресу и данным пользователя.

«Защита сети — важный элемент телекоммуникационной инфраструктуры государственных организаций и крупного бизнеса, для которых безопасность данных является приоритетом. Мы дополнили свою линейку коммуникационных решений новым продуктом, чтобы помочь нашим клиентам строить безопасную и отказоустойчивую сетевую архитектуру на базе российского реестрового решения», – сказал Владислав Вирясов, директор «Авантелеком».

«Авантелеком» имеет более 20 продуктов и модулей собственной разработки, таких как программная IP-АТС, центр обработки вызовов, платформа конфигурации голосовых ассистентов, речевая аналитика. Решения компании входят в реестр отечественного ПО и работают на ОС и СУБД, сертифицированных ФСТЭК.