CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Скорость мобильного интернета взлетела на самой гастрономической улице в Нижнем Новгороде

МТС сообщает об установке дополнительного телеком-оборудования на туристической улице Рождественской, которая находится недалеко от Кремля, в историческом центре города. В результате скорость мобильного интернета в сети LTE выросла на треть в районе топовых гастрономических заведений. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рождественская улица — это не менее важное место для нижегородцев и гостей города, чем знаменитая Большая Покровская. Здесь каждый дом — это история, а кафе и рестораны, привлекающие посетителей вкусной кухней, расположены буквально на каждом шагу. Компания МТС установила новое телекоммуникационное оборудование в центре города, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на участке улицы Рождественской от площади Народного Единства до площади перед Благовещенским монастырем. Теперь даже во время гастрофестивалей, осеннего променада или же новогодних каникул жители и туристы смогут на высокой скорости общаться в мессенджерах, в соцсетях и звонить по видеосвязи даже в часы пиковых нагрузок.

Новая скорость мобильного интернета стала доступна также в районе сквера им. Маркина, художественной школы №1, Рождественской церкви и других важных инфраструктурных объектов.

«Рождественская улица — сердце Нижнего Новгорода, бьется в ритме культурных событий и туристического потока. Рестораны и кафе, расположенные здесь знают далеко за пределами Нижнего Новгорода. Обновленная сеть МТС на Рождественской улице позволит жителям и гостям города с большим комфортом делиться своими впечатлениями от посещения ресторанов и кафе, а также публиковать красивые селфи на фоне исторических зданий и достопримечательностей в социальных сетях», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру

В России создан аналог БПЛА Bayraktar с улучшенными характеристиками

Алексей Котов, OpenYard: «Мы изначально хотели делать качественный продукт для задач бизнеса, а уже затем представлять его на рынке»

На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли

10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы

Российские компании требуют у Google два ундециллиона рублей штрафа

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: