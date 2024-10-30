CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Телеком Цифровизация
|

«Группа Астра» и ИТ-холдинг Lansoft займутся совместной разработкой ПО

«Группа Астра», компания на рынке информационных технологий, и ИТ-холдинг Lansoft, разработчик бизнес-приложений, объявили о подписании стратегического соглашения, направленного на продвижение, внедрение и поддержку совместимости программного обеспечения. Партнерство позволит создать интегрированные решения, которые обеспечат пользователям конкурентные преимущества и повысят уровень их продуктивности. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Начало сотрудничества c «Группой Астра» открывает новые горизонты для наших клиентов и партнеров, — отметил генеральный директор ИТ-холдинга Lansoft Андрей Шарак. — Мы уверены, что совместными усилиями сможем предложить нашим пользователям стабильные, высокопроизводительные решения, которые необходимы Enterprise-заказчикам».

«Группа Астра», в свою очередь, видит в партнерстве с Lansoft возможность предоставления комплексных решений, которые не только позволят заказчикам оптимизировать процессы и повысить рабочую эффективность, но и дадут им заметные конкурентные преимущества на рынке.

«Сотрудничество наших компаний ускорит создание общероссийской экосистемы совместимых решений, способной удовлетворить потребности как в инфраструктурном ПО, так и в бизнес-приложениях. Такое партнерство формирует готовый к использованию технологический стек, который соответствует всем современным стандартам и обеспечивает высокую эффективность при комплексном применении», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

В рамках программы технологического партнерства Ready for Astra уже проведено тестирование и выпущены сертификаты совместимости по следующим продуктам: платформа для разработки информационных систем управления «Турбо X» корректно функционирует с флагманскими решениями «Группы Астра» - ОС Astra Linux и СУБД Tantor, а также обеспечена совместимость low-code платформы для управления бизнес-процессами BPMSoft с программными продуктами группы. Это является свидетельством хорошей и слаженной работы команд и успешной интеграции решений, а также открывает новые возможности для совместного использования этих технологий.

Компании планируют общие мероприятия по обучению и консультированию заказчиков, а также разработку новых продуктов, которые будут соответствовать последним требованиям рынка. Соглашение вступает в силу с момента подписания, и уже в ближайшее время стороны приступят к реализации проектов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Популярное приложение для фитнеса раскрыло конфиденциальные передвижения Путина, Байдена, Трампа и Камалы Харрис

Один из старейших банков в мире требует назад деньги, которые клиенты получили из-за глюка банкоматов. О нем они узнали из TikTok

«Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX

Конференции

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: