«ИнфоТеКС» и «ТрансТелеКом» провели успешные испытания по интеграции системы квантового распределения ключей в оптическую транспортную сеть

Компании «ИнфоТеКС» и «ТрансТелеКом» объявили результаты исследовательских испытаний макета системы квантового распределения ключей (КРК) производства «ИнфоТеКС» на стенде, реализующем частотное уплотнение каналов в волоконно-оптической линии связи. Работы проводились экспертной группой в лаборатории компании «ТрансТелеКом». Целью испытаний была проверка работоспособности макета системы КРК в одном волокне одновременно с передачей по нему классических данных в DWDM-каналах. Об этом CNews сообщили представители ТТК.

В рамках испытаний была подтверждена штатная выработка квантовых ключей на расстоянии до 50 км при 10 информационных каналах с передаваемыми данными. Стенд построен на основе типового телекоммуникационного оборудования, применяемого на линиях «ТрансТелеКом». Макет системы КРК разработан специалистами «ИнфоТеКС» на основе квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей с топологией «звезда» ViPNet QTS Lite.

Полученные результаты позволяют утверждать о возможности применения систем КРК в современной телекоммуникационной инфраструктуре с частотным уплотнением каналов без выделения отдельного волокна для КРК.