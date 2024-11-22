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Клиенты Т2 могут купить SIM-карту с саморегистрацией в «Чижике»

T2, российский оператор мобильной связи, стал партнером сети магазинов «Чижик» от X5 Group. Компания первой на рынке мобильной связи запустила продажи SIM-карт в торговых точках этого ретейлера. Активация номера будет происходить удаленно, без участия продавца. Такой подход позволяет новым клиентам подключать SIM-карту в удобное время по пути следования. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 развивает дистрибуцию SIM-карт с саморегистрацией в крупнейших сетях FMCG. Специально для покупателей сети магазинов «Чижик» оператор снизил стоимость приобретения SIM-карт – баланс номера после покупки в три раза превышает цену на полке. Так, новые абоненты смогут приобрести карту за 49 руб., при этом баланс составит 150 руб.

На данный момент Т2 – первый и единственный оператор, представленный в сети. Регистрация SIM-карты, приобретенной в магазинах партнера, происходит самостоятельно. Плюс саморегистрации заключается в удобстве для пользователя: новому клиенту не нужно искать салон связи Т2, а достаточно в комфортное время подтвердить персональные данные. Затем абонент может выбрать оптимальный для себя тарифный план в мобильном приложении оператора или на сайте Т2. Тарифы при саморегистрации не отличаются от набора предложений, подключаемых в торговой точке.

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