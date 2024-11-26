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«Практик-НЦ» выпустила новый беспроводной эхолот «Практик 8 Маяк GPS»

Компания «Практик-НЦ» выпустила новый беспроводной эхолот «Практик 8 Маяк GPS». Устройство оснащено GPS-функцией, позволяющей создавать карты водоемов с берега и лодки, привязывать координаты объектов к карте и измерять дальность заброса.

Эхолот «Практик 8 Маяк GPS» — это обновленная версия модели «Практик 8 Маяк». Устройство работает через приложение «Мой Практик», где доступны новые функции: точное позиционирование эхолота на карте при различных способах использования; синхронизация эхолотных данных с координатами; возможность отмечать перспективные точки и измерять расстояние до них; запись маршрута при движении на лодке и обратная промотка данных; расширенные опции картографии: импорт и экспорт координат, работа со слоями карт и форматами mbtiles.

Эхолот поддерживает функции, которые уже полюбились пользователям, такие как автоматическое включение при контакте с водой, умная цветовая индикация, герметичный корпус, магнитная зарядка и два луча для рыбалки в любых условиях.

Все этапы разработки и сборки устройства проходят в России, в городе Зеленограде.

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