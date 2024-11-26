Softline Digital выпустила модуль позиционирования персонала под брендом Proteqta для работы во взрывоопасных средах

Softline Digital выпустила модуль позиционирования персонала под брендом Proteqta для работы во взрывоопасных средах. Новый модуль позиционирования персонала Atom 4.0 EX бренда Proteqta, разработанный компанией, соответствует требованиям взрывобезопасности ТР ТС 012/2011 и подходит для работ во взрывоопасных зонах группы II и III. Устройство может применяться на химических и нефтехимических предприятиях для обеспечения безопасности и эффективности труда.

Atom 4.0 EX — новое устройство в линейке модулей позиционирования персонала, которые входят в программно-аппаратное решение для производственной безопасности Proteqta. В отличие от обычного модуля Atom 4.0, рассчитанного на горнодобывающую промышленность, металлургию и строительство, Atom 4.0 EX предназначен для предприятий со взрывоопасными газовыми и пылевыми средами.

Специальная версия устройства оснащена современным Li-Pol аккумулятором арктического исполнения с расширенным диапазоном температур, благодаря чему модуль выдерживает перепад температур от – 40 до +60 °C. Atom 4.0 EX обладает степенью пылевлагозащиты IP65 и устойчив к агрессивным условиям окружающей среды. Имеет понятную индикацию сигналов и срок непрерывной работы до 34 часов.

Что касается функционала, у нового модуля те же возможности, что и у обычной версии. Atom 4.0 EX крепится к защитной каске и отслеживает точное местоположение человека, мониторит время нахождения сотрудника в опасных зонах, высоту, на которой тот работает, и фиксирует температуру окружающей среды. Кроме этого, устройство оповещает об ударах и падениях, а кнопка SOS обеспечивает связь с диспетчером в экстренных ситуациях.

Модуль позиционирования персонала — это аппаратный компонент продукта Proteqta. Программный компонент, ПО Proteqta, предлагает контроль режима труда и отдыха, мониторинг точного местоположения сотрудников внутри и снаружи помещений (в том числе в опасных зонах) и аналитику в виде виджетов на основе данных, которые поступают с модулей.

Присвоенный Atom 4.0 EX сертификат взрывозащиты позволит не только увеличить число потенциальных клиентов Proteqta, но и расширить географию применения данного решения в пределах Таможенного союза.

«Разработать модуль, который соответствует требованиям взрывобезопасности ТР ТС 012/2011, было одной из наших стратегических задач на этот год. Мы очень рады, что теперь можем выпускать продукцию обычного и специального исполнения. Уверены, это выведет бренд Proteqta на новый уровень», — сказал владелец продукта Proteqta Softline Digital Семен Одинец.