Связисты «МегаФона» подключили к 4G таежные анклавы Югры

Более 300 жителей отдаленных сел в Югре впервые получили доступ к интернету в сети 4G и голосовой связи «МегаФона». Сельчане смогут на комфортных скоростях пользоваться электронной почтой, оформлять госуслуги или общаться с близкими по видеосвязи в мессенджерах. Связисты провели работы в Сургутском и Березовском районах в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Осенью 2024 г. интернет и мобильная связь «МегаФона» появились в поселке Песчаный и деревне Каюкова Сургутского района, в селе Анеева Березовского района. В каждом из малых населенных пунктов зарегистрировано около 100 жителей. Каюкова и Анеева находятся в труднодоступных территориях северного края. Активация среднечастотного диапазона 4G в этих местах обеспечивает широкую зону покрытия и достаточную емкость сети, чтобы местные жители, в том числе и представители коренных малочисленных народов, поддерживающие традиционный уклад жизни, могли выходить на связь в любое удобное время.

Значение сети четвертого поколения в таежных анклавах, где живут рыбаки и оленеводы, трудно переоценить. После проведенных работ скорость передачи данных в смартфонах жителей может достигать 30 Мбит/с. Этого достаточно для получения и отправки электронной почты, оформления госуслуг, консультации с медиками и общения с близкими в соцсетях и мессенджерах.

Деревня Каюкова – одна из самых удаленных в Сургутском районе и может претендовать на статус одного из самых древних поселений Югры. Рядом находятся археологические объекты федерального значения, датированные V – IV тыс. до н.э., памятник природы «Большое Каюково». Абонентам оператора, интересующимся археологией и древностями, современная связь поможет пользоваться сервисами для навигации, делится открытиями и впечатлениями в моменте.

«Уверен, что цифровые возможности, которые появились у жителей глубинки с приходом связи четвертого поколения станут залогом улучшения качества жизни: помогут в решении бытовых вопросов, разнообразят формы досуга, подстегнут желание заниматься саморазвитием и творчеством. Мы готовы к активному сотрудничеству с профильным ведомством и партнерами по рынку для расширения инфраструктуры связи в малых населенных пунктах региона», — сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийской автономном округе Дмитрий Мелихов.