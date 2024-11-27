CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

МТС усилила LTE на четырех федеральных автотрассах Орловской области

МТС сообщила о реализации проекта по усилению сети LTE на федеральных трассах М-2, Р-119, Р-120 и Р-92, проходящих через Орловскую область. После включения дополнительного диапазона LTE900 тысячи автомобилистов на ключевых участках автодорог, а также местные жители могут пользоваться ускоренным мобильным интернетом и улучшенной голосовой связью с возможностью звонить через сеть LTE.

Обновление оборудования проведено в более 15 локациях в Орловском, Мценском, Троснянском, Покровском и других районах. Специалисты провели расширение сети вдоль дорог у населенных пунктов Куликовский, Змиёвка, Тельчье, Горки, Тросна, Шахово, Дросково и многих других. Качественной связью смогут пользоваться около 15 тыс. селян, проживающих в более двадцати селах и деревнях, расположенных недалеко от федеральных автотрасс. Интернет в дороге поможет автомобилистам оставаться на связи в мессенджерах, оплачивать платежи онлайн на АЗС, читать новостные ленты.

«Развитие телеком-инфраструктуры вдоль трасс повышает безопасность в поездках по Орловской области и расширяет доступ к VoLTE — технологии голосовой связи, с которой можно одновременно разговаривать по смартфону и продолжать интернет-сессию, загружая файлы. Надежная связь позволит водителям следить за маршрутом и пользоваться привычными цифровыми сервисами. Уверен, что местные жители также оценят новое качество сети. К тому же предприниматели смогут расширить географию установки камер видеонаблюдения, использовать цифровые услуги в придорожных кафе и отелях, повысив тем самым уровень своего сервиса», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

Российский бизнес заявил о неготовности к расчетам в цифровом рубле. Торговля просит два года отсрочки

Как нейросети трансформируют техобслуживание и ремонт на производстве

В России появилась новая схема мошенничества, при которой iPhone жертвы превращается в «кирпич»

Иван Крылов, Capital Nova: Надо оценивать не только финансовую и юридическую благонадежность, но и уровень ИБ-зрелости контрагентов

ФСБ проверит искусственные интеллекты на благонадежность

Конференции

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще