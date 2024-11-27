МТС усилила LTE на четырех федеральных автотрассах Орловской области

МТС сообщила о реализации проекта по усилению сети LTE на федеральных трассах М-2, Р-119, Р-120 и Р-92, проходящих через Орловскую область. После включения дополнительного диапазона LTE900 тысячи автомобилистов на ключевых участках автодорог, а также местные жители могут пользоваться ускоренным мобильным интернетом и улучшенной голосовой связью с возможностью звонить через сеть LTE.

Обновление оборудования проведено в более 15 локациях в Орловском, Мценском, Троснянском, Покровском и других районах. Специалисты провели расширение сети вдоль дорог у населенных пунктов Куликовский, Змиёвка, Тельчье, Горки, Тросна, Шахово, Дросково и многих других. Качественной связью смогут пользоваться около 15 тыс. селян, проживающих в более двадцати селах и деревнях, расположенных недалеко от федеральных автотрасс. Интернет в дороге поможет автомобилистам оставаться на связи в мессенджерах, оплачивать платежи онлайн на АЗС, читать новостные ленты.

«Развитие телеком-инфраструктуры вдоль трасс повышает безопасность в поездках по Орловской области и расширяет доступ к VoLTE — технологии голосовой связи, с которой можно одновременно разговаривать по смартфону и продолжать интернет-сессию, загружая файлы. Надежная связь позволит водителям следить за маршрутом и пользоваться привычными цифровыми сервисами. Уверен, что местные жители также оценят новое качество сети. К тому же предприниматели смогут расширить географию установки камер видеонаблюдения, использовать цифровые услуги в придорожных кафе и отелях, повысив тем самым уровень своего сервиса», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.