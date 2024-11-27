«ТрансТелеКом» подключил бесшовный Wi-Fi для пассажиров на станциях МЦД-4 Аминьевская, Кокошкино и Апрелевка

Провайдер цифровых сервисов компания «ТрансТелеКом» предоставила беспроводной доступ в интернет на станциях Аминьевская, Кокошкино и Апрелевка четвертого Московского центрального диаметра. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Сервис реализован в бесшовном формате, благодаря чему пассажиру достаточно подключиться один раз, и в дальнейшем при перемещении между различными зонами станций и по платформам связь не прервется.

«ТрансТелеКом» активно участвует в проекте по развитию публичного интернета на железнодорожных объектах. Единое Wi-Fi-пространство появляется не только на станциях недавно открытого МЦД-4, но и на всё большем количестве железнодорожных вокзалов и станций в разных регионах России. Сервис очень востребован, о чем свидетельствует стабильный рост статистики потребления трафика.

«Компанией «ТрансТелеКом» накоплен значительный опыт в сфере разработки и внедрения цифровых сервисов для пассажиров. Мы применяем все свои компетенции, чтобы услуга беспроводного доступа в интернет на железнодорожных станциях предоставлялась на самом высоком уровне», – сказал заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам Константин Болтрукевич.