«Рикор» получила заключение Минпромторга на модуль Wi-Fi, подтверждающее его производство на территории России

ГК «Рикор» объявила о том, что разработанный компанией модуль Wi-Fi получил заключение Минпромторга России, подтверждающее его производство на территории страны. Устройство обладает высокими показателями надежности и скорости передачи данных и подходит для использования в ноутбуках, моноблоках, десктопах и мини-ПК, утверждают в компании.

Использование модуля Wi-Fi/BT M.2 V5 Rikor (НДБА.469535.001) дает заказчикам «Рикор» 31 дополнительный балл при занесении изделий в реестр Минпромторга. Это сравнимо с баллами за использование российской оперативной памяти, стоящей при этом примерно вдвое дороже такого модуля Wi-Fi. Таким образом, применение Wi-Fi производства «Рикор» поможет выводить на тендер устройства, соответствующие всем требованиям к локализации производства, но дающие при этом ценовое преимущество перед конкурентами.

Модуль Wi-Fi/BT M.2 V5 Rikor поддерживает режимы IEEE 802.11 b/g/n/ac, работает на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц, а также соответствует стандартам Wi-Fi 5.0 и Bluetooth 5.1. Производственные мощности «Рикор» позволяют компании поставлять эти модули заказчикам в необходимых им количествах и без рисков приостановки отгрузок.

«Занесение модуля Wi-Fi в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России является важным шагом в повышении уровня локализации продукции ГК «Рикор». Его использование поможет нам и нашим заказчикам получить преимущество при госзакупках. При этом важно, что благодаря современному роботизированному производству наши изделия, являясь российскими, соответствуют по качеству мировым лидерам, но остаются доступными по цене», – сказал Антон Громов, вице-президент «Рикор».