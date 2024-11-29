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«МегаФон» ускорил крупнейший парк Тулы

Скорости мобильного интернета в смартфонах посетителей Центрального парка выросли до 100 Мбит/с. Это стало возможно благодаря установке нового телеком-оборудования и перепланировке радиосети. Теперь гости одной из самых посещаемых локаций города могут загрузить 1 ГБ данных всего за пару минут. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая базовая станция размещена у восточной границы парка и работает сразу в трех диапазонах: GSM-900, LTE-1800 и LTE-2600. Такая схема позволяет увеличить не только емкость сети, но и нарастить скорость передачи данных. Благодаря проведенным работам мобильный трафик абонентов «МегаФона» в парке с сентября по ноябрь 2024 г. вырос более чем в пять раз.

Комбинация частотных диапазонов особенно актуальна в крупных рекреационных зонах, в том числе и в Центральном парке им. Белоусова, площадь которого 143 гектара. Кроме того, телеком-объект у южной оконечности парка работает также в диапазоне 3G-2100 в дополнение к трем наиболее востребованным. Сочетание стандартов и частот – проверенное решение для мест массового пребывания людей, чтобы сеть справлялась с большими объемами передаваемого трафика.

«Уже сейчас посетители парка загружают в среднем 1200 ГБ данных ежедневно, а это примерно 300 тыс. фотографий. Мы ожидаем еще большего роста трафика, поскольку в декабре в Центральном парке традиционно заливают каток, на котором туляки и гости города с удовольствием отдыхают, делают селфи и снимают видео. Поэтому мы заранее подготовились к высокой активности абонентов, обновив здесь сеть», — сказал Александр Шиленков, директор «МегаФона» в Тульской области.

Усиление LTE-сети в Центральном парке прошло в рамках масштабного расширения покрытия в Туле — ранее оператор запустил 11 новых базовых станций в разных районах города.

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