ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах»

В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.9 для мобильной ОС «Аврора». В новой версии реализованы инструменты создания карт, нанесения объектов по координатам из текстового файла. Добавлены средства просмотра и обновления пространственных данных, размещенных на ГИС «Сервере».

В ГИС Panorama Mobile добавлен диалог открытия данных с ГИС «Сервера». Данный диалог позволяет задавать множество настроек подключения к серверу и открывать доступные наборы пространственных данных. ГИС «Сервер» обеспечивает удаленный доступ к векторным картам, данным ДЗЗ, матрицам, документам и базам пространственных данных пользователей программ ГИС «Панорама», ГИС «Оператор», GIS WebService SE и других. Пространственные данные на сервере могут одновременно редактироваться несколькими пользователями. Для того чтобы на мобильном устройстве всегда отображались актуальные данные, в настройках ГИС Panorama Mobile теперь можно указать период обновления.

В программе расширены возможности «Редактор карты». В новой версии программы можно наносить объекты на карту, используя набор координат из текстовых файлов формата CSV. Нанесение объектов осуществляется с помощью режима «Создание объекта» в панели «Редактор карты».

Добавлен инструмент создания новой карты. Для формирования карты необходимо воспользоваться диалогом «Создание карты». В нем указываются имя карты, путь к создаваемой карте, классификатор, масштаб, код EPSG.

Подробная информация о режимах работы представлена в «Документации».

ГИС Panorama Mobile позволяет открывать и редактировать основные форматы цифровых карт ГИС «Панорама» и популярные геопорталы на мобильных устройствах на базе ОС Аврора, обрабатывать информацию со встроенного GPS/ГЛОНАСС-приемника. Пользователь может заранее подготовить необходимый набор пространственных данных в одном из настольных продуктов (ГИС «Панорама», «Панорама-Редактор», ГИС Панорама Мини) и перенести в мобильную ГИС Panorama Mobile. Процесс работы с данными производится автономно, без подключения к интернету. При перемещении пользователя его текущее положение динамически отображается по координатам, полученным с GPS/ГЛОНАСС-приемника. Для удобства использования предусмотрена возможность синхронизации положения карты с текущим местоположением. Для сохранения полученных при движении координат предусмотрен режим записи трека, который создает отдельную карту и наносит на нее траекторию движения. Для всех объектов карты в процессе работы предоставляется основная информация. Программа разработана на основе инструментария ГИС «Конструктор», который предоставляет компоненты для создания мобильных приложений для работы с цифровыми картами на языке программирования C++ с использованием Qt.

ОС «Аврора» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Открытая мобильная платформа». Операционная система создана для построения доверенной мобильной инфраструктуры, защиты чувствительной информации в государственных организациях, крупных и средних коммерческих компаниях. Она способствует обеспечению технологического суверенитета государства за счет защищенной мобильной среды и соответствует всем требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации. ОС «Аврора» позволяет централизовано управлять парком мобильных устройств и применяемым мобильным ПО при использовании «Аврора Центр». Актуальная версия мобильной ОС «Аврора» прошла сертификацию ФСТЭК России и полностью соответствует требованиям к операционным системам типа «А» 4 класса защиты и 4 уровню доверия.