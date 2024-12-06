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МТС Web Services более чем в два раза увеличит мощности одного из курупнейших ЦОДов России — GreenBushDC

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о старте работ по расширению собственного мегаЦОДа МТС в подмосковном Зеленограде — GreenBushDC. В ходе расширения в дата-центре появится более 650 новых стойко-мест, а общая мощность ЦОДа вырастет более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы по расширению ЦОДа завершатся летом 2025 г. В новых стойках будет размещаться облачная инфраструктура МТС Web Services. На ее основе будет предоставляться весь спектр облачных сервисов MWS: от виртуальной инфраструктуры до бэкапов и объектного хранилища, а также платформенные сервисы (PaaS) вроде систем управления базами данных — и бизнес-приложения, готовые к работе из облака (SaaS).

«MWS обладает одной из крупнейших и самых геораспределенных сетей дата-центров в России. Их мощности используются для предоставления облачных и телеком-сервисов МТС. Мы непрерывно строим новые и расширяем существующие ЦОДы для удовлетворения растущих потребностей компании в новых мощностях. После завершения строительства GreenBushDC будет вмещать более 1,25 тыс. серверных стоек. По мере их заполнения мы планируем расширить ЦОД еще на 30%», — сказал руководитель центра сервисов ЦОД МТС Александр Тишкин.

ЦОД GreenBushDC, введенный в эксплуатацию в 2018 г., рассчитан на общую проектную мощность 19 МВт и размещение оборудования в трех независимых модулях общей площадью 5,22 тыс. кв. м. В данный момент в эксплуатацию введен первый из трех модулей ЦОДа, отказоустойчивость которого подтверждена сертификатом Tier III Certification of Constructed Facility от Uptime Institute. Дата-центр расположен в подмосковном Зеленограде. В общей сложности у МТС 15 собственных дата-центров, пять из которых расположены в Московском регионе.

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