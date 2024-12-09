«МегаФон» впервые обеспечил 13 кировских поселений связью и мобильным интернетом

Впервые современные технологии – мобильная связь и интернет – стали доступны в 13 селах и деревнях Кировской области. Около 1500 жителей региона смогут получать муниципальные услуги в электронном виде, общаться в мессенджерах и социальных сетях, проводить досуг за просмотром видеоконтента. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Проект реализован в рамках госконтракта, заключенного с министерством информационных технологий и связи Кировской области.

Базовые станции оператора работают сразу в нескольких частотных диапазонах. Это обеспечивает покрытие на наибольшей территории населенного пункта и высокие скорости мобильного интернета. По замерам инженеров телеком-компании, средний показатель составил 40 Мбит/с, а максимальный достигает 85 Мбит/с. Этих значений хватает для комфортной работы любых цифровых сервисов.

Востребованность услуг связи, в частности мобильного интернета, подтверждает активное использование передачи данных. Хотя в программу развития инфраструктуры вошли небольшие населенные пункты, где живет в основном не более 200 человек, с момента запуска базовых станций «в эфир» сельчане скачали свыше 8000 ГБ. Такой объем трафика сравним с 800 тыс. минут, проведенных за видеозвонками в мессенджерах. Самые высокие среднедневные показатели зафиксированы в населенных пунктах Даниловка, Моторки, Плетеневская, Манкинерь и Вершинята.

«Второй год подряд совместно с региональными властями мы работаем над подключением к современным мобильным услугам связи небольших сел и деревень. Накануне Нового года сельчане в 13 населенных пунктах получили возможность общаться с семьей и близкими в мессенджерах и соцсетях, оплачивать покупки онлайн, смотреть видеоконтент в хорошем качестве, узнавать новости и активно участвовать в жизни региона», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

В 2024 г. одной из важных локаций, где появились качественные мобильные услуги, стала деревня Даниловка. Она расположена вдоль трассы «Вятка» на границе с Республикой Коми. Теперь водители и пассажиры, следуя на север, смогут созвониться с близкими, ответить на рабочие вопросы в чатах или загрузить развлекательный контент для просмотра в пути.

«Доступ к стабильному интернету – это не просто удобство, но и необходимое условие для комфортной жизни граждан в наше время. Благодаря региональной программе развития связи мы смогли обеспечить устойчивым сотовым сигналом более четырех тысяч жителей небольших населенных пунктов региона. Такие мероприятия в Кировской области проводятся в рамках национальной программы “Цифровая экономика”», – отметил Алексей Сухих, министр информационных технологий и связи Кировской области.

Полный список населенных пунктов, где впервые появились мобильная связь и интернет: Арбажский округ: д. Большой Кугунур, д. Криуша, Богородский округ: с. Рождественское, Кильмезский район: д. Паска, д. Моторки, Мурашинский округ: д. Даниловка, Омутнинский район: д. Плетеневская, Оричевский район: д. Смирновы, Советский район: с. Зашижемье, Уржумский район: д. Манкинерь, д. Вершинята, д. Нижний Унур, Яранский район: с. Высоково.