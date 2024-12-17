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Еще 5000 семей Южно-Чемского микрорайона получили сверхскоростной интернет МТС

Цифровая экосистема МТС завершила очередной этап развития фиксированной сети в Новосибирске. Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и цифровое ТВ стали доступны жителям 24 домов в Южно-Чемском микрорайоне. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интернет со скоростью до 1 Гбит/ смогут подключить почти 12000 человек, проживающих в Южно-Чемском микрорайоне Новосибирска. При скорости в 10 раз выше, чем у обычного домашнего интернета, можно одновременно смотреть фильм, причем в высоком качестве , удаленно работать, стримить и играть в сетевые игры. При этом скорость передачи данных на каждом устройстве будет высокой.

«Южно-Чемской микрорайон считается одним из самых молодых в Новосибирске. Однако важно, чтобы и на окраинах в спальных районах у жителей города был доступ в интернет. Именно поэтому мы непрерывно развиваем нашу фиксированную сеть, чтобы как можно больше семей получили сверхскоростной интернет у себя дома. Тогда, даже если все обитатели квартиры подключатся к сети, интернет будет работать стабильно и без торможения», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Ранее 2024 г. гигабитный интернет от МТС получили жители улицы Бориса Богаткова, комплексов «Панорама», «Европейский берег», Infinity и «Да Винчи». Кроме того, скоростной интернет также стал доступен еще в нескольких домах Краснообска.

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