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ГИС Panorama Mobile обеспечивает быстрое нанесение данных на карту местности в движении или при планировании действий

В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.10 для отечественной мобильной ОС «Аврора». В новой версии расширены возможности редактора карты, добавлен режим «Макеты создаваемых объектов».

Панель макетов содержит подготовленные наборы часто используемых условных знаков или их комбинацию для быстрого нанесения объектов на карту. Макеты могут включать информацию о виде объекта, предустановленных характеристиках и тексты подписей.

Панель макетов может содержать несколько линеек, которые можно переключать на экране устройства. Линейка макетов представлена в виде кнопок, каждая из которых содержит до 12 объектов с визуальным отображением. Если объект не назначен, то отображается перечеркнутая иконка. С помощью панели макетов можно быстро наносить информацию вдоль маршрута движения, при планировании действий или для обмена информацией с другими устройствами при подключении к «ГИС Серверу» или через обмен файлами по беспроводной связи.

Подготовка макетов может осуществляться в ГИС «Панорама» или ГИС «Оператор». Вся информация о панели макетов сохраняется в файле EDT в каталоге LOG карты. Это позволяет легко перенести карту на мобильное устройство, сохранив при этом макеты для корректной работы панели в мобильной версии.

ГИС Panorama Mobile позволяет открывать и редактировать основные форматы цифровых карт ГИС «Панорама» и популярные геопорталы на мобильных устройствах на базе ОС Аврора, обрабатывать информацию со встроенного GPS/ГЛОНАСС-приемника. Пользователь может заранее подготовить необходимый набор пространственных данных в одном из настольных продуктов (ГИС «Панорама», «Панорама-Редактор», ГИС «Панорама Мини») и перенести в мобильную ГИС Panorama Mobile. Процесс работы с данными производится автономно, без подключения к интернету. При перемещении пользователя его текущее положение динамически отображается по координатам, полученным с GPS/ГЛОНАСС-приемника. Для удобства использования предусмотрена возможность синхронизации положения карты с текущим местоположением. Для сохранения полученных при движении координат предусмотрен режим записи трека, который создает отдельную карту и наносит на нее траекторию движения. Для всех объектов карты в процессе работы предоставляется основная информация. Программа разработана на основе инструментария ГИС «Конструктор», который предоставляет компоненты для создания мобильных приложений для работы с цифровыми картами на языке программирования C++ с использованием Qt.

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