МТС прокачала мобильный интернет в центре Ставрополя к новогодним праздникам

Цифровая экосистема МТС обновила сеть сотовой связи в центре Ставрополя. После комплекса технических работ компания ускорила передачу данных на 30% и значительно расширила емкость сети, что позволит выходить в интернет на высокой скорости одновременно большому количеству пользователей.

МТС запустила дополнительную базовую станцию стандарта LTE 1800, которая одновременно улучшила покрытие и ускорила интернет. Кроме этого, на всех базовых станциях, расположенных в центре краевой столицы провели рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт 4G. Таким образом, технические специалисты МТС расширили существующий диапазон 4G на 40-50%, чем создали запас прочности сети и расширили ёмкость.

Теперь мобильный интернет на площади Ленина, в сквере им. Джатдоева, на Александровской площади, на стадионе Динамо и в других локациях центра Ставрополя будет доступен на высокой скорости даже в моменты пиковой нагрузки. Например, во время праздничных гуляний, концертов, дня города и других массовых мероприятий.

«Мы частично обновили сеть в сердце города еще летом, перед проведением фестиваля уличных культур “Кардо”. Инфраструктура успешно выдержала повышенные нагрузки в те дни. Прямо с площади Ленина тысячи людей могли одновременно звонить, вызывать такси онлайн и выкладывать контент в соцсети. К новогодним праздникам мы запустили еще больше нового оборудования в центре Ставрополя, и теперь передача данных стала гораздо быстрее. У многих ставропольцев есть традиция встречать Новый год на главной площади края. Встречая 2025 г., они смогут не только выкладывать фото и видео в соцсети, звонить с поздравлениями, но и вести массовые прямые эфиры», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.