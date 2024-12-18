«Ростелеком» автоматизировал управление сетью насосных станций в Нижегородской области

«Ростелеком» завершил проект по автоматизации технологических процессов для компании «Экоин-Норси» — регионального оператора, обеспечивающего технической и питьевой водой промышленные предприятия Нижегородской области. Цифровой провайдер создал на объектах заказчика ИТ-инфраструктуру, а также внедрил системы управления насосными станциями и приборами сбора показаний с узлов учета водных ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Реализация проекта позволила ресурсоснабжающему предприятию освободить сотрудников от выполнения рутинных операций. Автоматизированы многие технологические процессы, которые раньше выполнялись вручную. Собирать информацию стало быстрее и проще — теперь данные с объектов передаются в реальном времени, что ускоряет принятие решений в случае нештатных ситуаций.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»: «Внедрение информационных и автоматизированных систем для “Экоин-Норси” — крупнейший отраслевой проект полного цикла. Наши специалисты в течение трех лет занимались его реализацией. Пройдены все этапы — от обследования объектов, разработки программно-технического комплекса и средств КИПиА до монтажных и пусконаладочных работ и передачи системы в эксплуатацию. “Ростелеком” как комплексный ИТ-интегратор будет оказывать гарантийное обслуживание и техническое сопровождение».

Специалисты провайдера проложили до насосной станции, двух водозаборов и водоочистных сооружений волоконно-оптические линии, оснастили ключевые компоненты оборудования контроллерами и датчиками, установили шкафы комплектной автоматики, разработали прикладное ПО и провели пусконаладочные работы.

Созданные системы позволяют дистанционно управлять исполнительными механизмами, контролировать технологические параметры насосной станции, удаленно снимать показания с приборов учета воды, обрабатывать и анализировать данные и формировать отчеты.

Информация из различных источников по сети Ethernet передается на сервер, обрабатывается и поступает на автоматизированное рабочее место в диспетчерский центр. Данные визуализируются в виде статусной карты, сводной таблицы состояния объектов и подробной мнемосхемы. Трехуровневая структура обеспечивает детализированный просмотр в реальном времени всех компонентов и позволяет своевременно реагировать на аварийные ситуации.

Отраслевыми прикладными проектами занимается специально созданное подразделение «Ростелекома» — проектный офис «Территория». Специалисты центра компетенций, используя собственные и партнерские разработки, реализуют оптимальные для предприятий решения.