CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

К началу горнолыжного сезона МТС ускорила интернет в Белокурихе

МТС сообщает об улучшении качества связи в Белокурихе. К началу высокого сезона скорость мобильного интернета для жителей и гостей курорта увеличилась в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате установки дополнительного телеком-оборудования увеличилось покрытие и скорость LTE в наиболее загруженных локациях города-курорта. Качество связи заметно улучшилось в районе подъемника и на трассах горнолыжного комплекса «Благодать», на территории агротуристического комплекса «Рыбацкая деревня», вблизи санаториев «Белокуриха», «Алтайский замок» и «Алтай-west». Кроме мест отдыха улучшение качества связи произошло и в самом городе.

Кроме того, установка дополнительных базовых станций позволила снизить нагрузку на действующее оборудование – в результате средняя скорость мобильного интернета в сети LTE на курорте выросла на треть. Лыжники и сноубордисты смогут на комфортной скорости вести стримы со склонов, загружать тяжелый контент в соцсети и мессенджеры, оставаться на связи с близкими.

«Санатории в Белокурихе давно приобрели добрую славу, и отдыхать сюда приезжают люди из разных регионов России, ближнего и даже дальнего зарубежья. В последние годы город стал популярен и любителей активного отдыха благодаря появлению современных горнолыжных трасс, гостиниц и ресторанов. Вслед за развитием туристической инфраструктуры растет турпоток, увеличивая нагрузку на сеть. Чтобы обеспечить гостям цифровой комфорт, мы подготовили сеть к наплыву отдыхающих и значительно «прокачали» сеть на курорте. Локации выбраны на основе анализа Big Data МТС», — сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Ранее по итогам совместного исследования МТС и Минэкономразвития России Белокуриха вошла в топ-10 популярных российских ГЛК в летнем сезоне 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Аксенов, IXcellerate: Повышенный интерес к ИИ провоцирует всплеск спроса на ЦОД-услуги

В России создано крошечное устройство, превращающее обычные сети 5G в ультраскоростные. Для 6G тоже подходит

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование

От Apple требуют отключить сервис новостей: ИИ придумывает ложные заголовки

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

В МТС началась реструктуризация. Компания выводит ИТ-активы в отдельную структуру

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще