Малые села на связи: «МегаФон» запустил LTE в Гродеково и Прудках

Более 1000 жителей двух небольших поселений в районе имени Лазо теперь могут пользоваться мобильной связью. «МегаФон» первым из операторов запустил базовые станции в селах Гродеково и Прудки и обеспечил для абонентов выход в Сеть на скорости 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Гродеково расположено в шести километрах от федеральной автотрассы «Уссури», на берегу реки Кия. Здесь работают школа, детский сад, фельдшерский пункт. После запуска базовой станции «МегаФона» школьники могут пользоваться мобильным интернетом для онлайн-образования, смотреть мультфильмы и сериалы или делиться видео и фото в социальных сетях.

В селе Прудки проживает чуть более 100 человек. Оно удалено от основных автомобильных дорог – для того, чтобы добраться до районного центра сельчанам потребуется более часа. С запуском современной мобильной связи многие ежедневные бытовые вопросы абоненты в Прудках и Гродеково могут решать в режиме онлайн. С мобильных устройств им стали доступны современные цифровые сервисы: государственные услуги, мобильные банковские приложения или удаленные медицинские онлайн-консультации. Вместе с тем в новогодние праздники сельчане смогут комфортно общаться с родными и близкими, как в мессенджерах, так и с помощью голосовой связи. Емкости сети достаточно, чтобы все жители могли комфортно выходить в Сеть даже в период высокой нагрузки.

«По проекту «Цифровое равенство» перед Минцифры края стояла задача до конца 2024 г. обеспечить все населенные пункты с числом жителей более 500 человек Интернетом 4G. Подключив Гродеково, мы выполнили эту работу вместе с операторами связи. Теперь нам предстоит сосредоточится на развитии связи услуг связи в малых населенных пунктах — до 2030 г. интернет должен быть во всех селах и поселках, где проживает более 100 человек. Эту работы мы вели и ранее. Среди населенных пунктов, в которых услуги уже запущены в 2022-2023 гг., такие отдаленные и небольшие села как Улика-Национальное Хабаровского района, Верхнетамбовское Комсомольского района, Вострецово Охотского округа, Гвасюги района имени Лазо и Венюково Вяземского района», — сказал Евгений Демин, министр цифрового развития и связи Хабаровского края.

Помимо этого, в селах Гродеково и Прудки стало возможно общаться с помощью цифровых звонков, когда во время звонка возможно пользоваться интернетом. Для этого нужно включить технологию VoLTE в настройках смартфона, если она не активировалась автоматически.

«В этом году в районе имени Лазо уже три населенных пункта впервые получили доступ к связи четвертого поколения – ранее LTE-оборудование «МегаФона» начало работать в селе Кондратьевка. Мы последовательно расширяем покрытие в регионе, как за счет таких проектов, так и в рамках собственных инвестиционных программ. Современная связь четвертого поколения делает жизнь сельчан более комфортной, открывает новые возможности для работы, бизнеса и общения», — отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.