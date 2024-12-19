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«МегаФон» ускорил интернет для жителей Заволги в Ярославле

Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям Заволжского района областного центра. Специалисты «МегаФона» построили сразу несколько дополнительных телеком-объектов, расположенных в жилом секторе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Ярославле инженеры провели работы в жилых микрорайонах левобережной части города, где расположены важные социальные объекты — больницы и образовательные учреждения. Модернизация базовых станций позволила увеличить емкость сети и скорость мобильного интернета. Теперь горожанам доступна скорость передачи данных до 40 Мбит⁄с, этого достаточно, чтобы скачать 10 песен размером 4 МБ всего за двадцать секунд.

В густонаселенных микрорайонах на улицах Яковлевской, Машиностроителей, Красноборской, Маяковского и Авиаторов специалисты оператора развернули дополнительный слой LTE для обеспечения оптимального проникновения сигнала в здания и скорости мобильного интернета. Жители современных высоток уже оценили комфорт — дата-трафик в первые недели декабря 2024 г. здесь вырос на 10% по сравнению с октябрем 2024 г.

Цифровые преобразования коснулись жилых кварталов в окрестностях улицы Клубной, а также частного сектора и садовых товариществ вблизи Среднего поселка. В этих локациях связисты охватили в том числе ряд торговых и учебных учреждений, а также почтовое отделение и детский дом. Сейчас средняя скорость загрузки здесь составляет 25 Мбит⁄с, максимальная — 60 Мбит⁄с.

«Модернизация LTE в Заволжском районе — всего лишь один из этапов работы наших специалистов по улучшению качества связи в Ярославле. В этом году мы обновили существующие и включили в работу новые телеком-объекты на более 100 улицах города. Аналитика показывает, что мобильный интернет востребован пользователями везде, независимо от того спальный это район или центр. Только за последний год потребление интернет-трафика увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

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