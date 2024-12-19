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МТС усилила сеть LTE на федеральной автотрассе P-402 Тюмень-Омск

МТС сообщила о реализации проекта по усилению сети LTE на федеральной трассе Р-402, соединяющей Тюменскую и Омскую область. Благодаря включению на базовых станциях «дальнобойного» диапазона LTE900 с высокой проникающей способностью радиосигнала тысячи автомобилистов на ключевых участках дороги могут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом.

Новое телеком-оборудование установлено более чем в 25 локациях в Тюменском, Ялуторовском, Заводоуковском, Омутинском, Голышмановском, Ишимском и Абатском районах области. Специалисты провели расширение сети вдоль трассы у населенных пунктов Шабаново, Тушнолобово, Черемшанка, Вагай, Падун, Беркут, рабочего поселка Винзили и многих других до границы с Омской областью. Качественный интернет в дороге поможет автомобилистам оставаться на связи в мессенджерах, пользоваться навигатором и картами, искать в интернете информацию о местных достопримечательностях, магазинах, АЗС на пути следования. С комфортом можно будет читать новостные ленты, узнавать прогноз погоды во время путешествия.

Федеральная трасса Р-402 – одна из основных транспортных артерий в регионе, которая объединяет четыре города – Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим. По ней автолюбители и туристы путешествуют в сибирские города, восточные регионы страны, осуществляется большой поток грузоперевозок. Обновленная сеть позволит пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, цифровыми путеводителями и быстро сориентироваться в путешествии по региону.

«К предстоящим новогодним праздникам мы завершили большой проект по рефармингу на ключевых трассах региона. В их числе – автодорога, соединяющая западную и восточную часть Тюменской области. Многие тюменцы на зимние каникулы отправятся за город к родственникам, а связь в дороге – это, прежде всего, безопасность и комфорт. Важно, чтобы у водителей и пассажиров на пути следования всегда была возможность связаться с родственниками, а случае необходимости позвонить в экстренные службы. Уверена, гости и жители региона оценят обновленное качество связи», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Ранее МТС улучшила LTE-покрытие на федеральной трассе Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск.

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