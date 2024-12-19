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T2 улучшила связь в крупных жилых комплексах Краснодара, Сочи и Геленджика

T2, российский оператор мобильной связи, провел работы по улучшению покрытия сети вблизи густонаселенных районов крупных городов Краснодарского края. Компания усилила инфраструктуру и ускорила мобильный интернет рядом с жилыми комплексами Краснодара, Сочи и Геленджика.

T2 продолжает реализацию проектов по улучшению качества связи в Краснодарском крае. После запуска технологии VoLTE на территории региона, оператор модернизировал оборудование вблизи крупных жилых комплексов в густонаселенных районах Краснодара, Сочи и Геленджика.

Специалисты T2 провели работы по изменению высоты подвеса антенн, точечной настройке углов наклона передатчиков и размещению дополнительного оборудования. В столице региона, Краснодаре, модернизация затронула территорию жилых комплексов «На Воскресенской», «Акварели», «Любимый дом», «Радуга», «Грин Лайф», «Победа», «Витязь», «Времена года», «Вдохновение», «Тимирязевский», «Гулливер», «Дом на Московской», «Гарантия», «Ривьера», «Кубанский», «Галактика» и The Grand Palace.

В Сочи усиления сетевой инфраструктуры коснулись жилых комплексов «Александрит», «Альпика-Плюс», «Альпийский квартал», «Афалина» и «На Донской», а в Геленджике – Fellini, Comfort House и «Созвездие».

Модернизация сетевого оборудования позволила улучшить покрытие не только в жилых помещениях, но и на объектах инфраструктуры, расположенных на близлежащих территориях: в магазинах, детских центрах и площадках, кафе, ресторанах и других городских предприятиях. Мобильный интернет T2 позволяет клиентам комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами, слушать музыку, смотреть видео онлайн в высоком разрешении, безгранично общаться в социальных сетях, а также совершать видеозвонки в мессенджерах.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2, сказала: «Краснодарский край пользуются большой популярностью не только у туристов, но и россиян, которые планируют переезд в регионы с более теплым и мягким климатом. Мы учитываем уровень миграционного притока населения в работе и планомерно усиливаем телекоммуникационную инфраструктуру по всему краю. Регулярный мониторинг активности клиентов позволяет нам проводить модернизацию сети там, где это особенно необходимо: не только в трафиковых местах у достопримечательностей, но и вблизи многоквартирных домов, крупных жилых комплексов и густонаселенных районов. За счет этого абоненты T2 могут комфортно пользоваться привычными цифровыми услугами и сервисами как дома, так и за его пределами даже в период пиковых нагрузок».

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