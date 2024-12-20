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Антифрод-система «Билайна» научилась блокировать исходящие звонки на мошеннические номера

В последние годы проблема телефонного мошенничества стала особенно актуальной. Мошенники использовали различные схемы обмана, включая звонки своим потенциальным жертвам. Однако благодаря усилиям операторов и регулятора, дозвониться до жертвы по обычному телефону стало практически невозможно, так как системы антифрода успешно выявляют и блокируют подозрительные звонки.

Тем не менее, мошенники начали искать новые способы воздействия на пользователей, переключившись на звонки в мессенджерах. Однако с недавних пор получил распространение еще один способ «достучаться» до жертвы. Злоумышленники отправляют SMS-сообщения с просьбами перезвонить на указанные номера якобы с целью «разблокировать учетную запись на Госуслугах», «продлить действие договора на использование номера телефона» и т. д. В группу быстрого реагирования «Билайна» стали поступать жалобы от пользователей на подобные действия. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

В результате анализа поступающих сообщений было принято решение расширить функционал системы антифрода, включив в нее возможность блокировки исходящих вызовов на мошеннические номера.

На сегодняшний день система успешно предотвращает попытки клиентов связаться с мошенниками, блокируя такие звонки. В месяц «Билайн» блокируем порядка 9 тыс. таких вызовов.

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