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«МегаФон» прокачал связь в 100 локациях Нижнего Новгорода

Улучшения могут ощутить более чем 1,2 млн нижегородцев и гостей города. В 2024 г. инженеры компании провели масштабные мероприятия по улучшению качества услуг во всех восьми районах областного центра. Благодаря модернизации абоненты оператора смогут быстрее скачивать тяжелые файлы, а строительство базовых станций повысило емкость сети и увеличило скорость мобильного интернета до 25%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый телеком-объект был введен в эксплуатацию в Приокском районе Нижнего Новгорода. Территория между Ольгинским шоссе и улицей Ларина сейчас активно развивается и представляет собой несколько современных коттеджных поселков в черте областного центра, где проживают около 3000 человек. Базовая станция появилась и на противоположном берегу Оки – в Ленинском районе, который является сейчас географическим центром Нижнего Новгорода.

Для увеличения емкости сети специалисты оператора также модернизировали базовые станции, которые обеспечивают связь на улице Федосеенко в Сормовском районе города, где сконцентрированы предприятия малого и среднего бизнеса, на проспекте Гагарина около популярного у местных жителей физкультурно-оздоровительного комплекса «Приокский», а также на Мещерском бульваре и на улице Рубо в Канавинском районе.

«Мы делаем все, чтобы наша инфраструктура соответствовала повышенным запросам нижегородцев, ведь с каждым годом горожане скачивают все больше данных из глобальной сети. Специалисты определили около десяти точек, на которых требуется дополнительная емкость и ввели там в эксплуатацию новые телеком-объекты, что существенно повысило скорость передачи данных. Почти в сотне городских локаций мы улучшили качество связи и нарастили скорость мобильного интернета на 20-25% за счет рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях 2G и 3G, в современный стандарт LTE», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Нижегородской область Юрий Новиков.

За пределами областного центра в 2024 г. инженеры оператора модернизировали около 300 существующих базовых станций и построили более 60 новых телеком-объектов, в том числе на федеральной трассе М-12, которая связывает Москву и Казань и проходит по территории Нижегородской области.

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