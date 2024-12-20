«МегаФон» разогнал сеть 4G в новом жилом комплексе на юго-востоке Екатеринбурга

Новоселам перспективного района теперь будет доступен мобильный интернет на скорости, достигающей 75 Мбит/с. Специалисты «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование в жилом комплексе на Новокольцовском тракте в Екатеринбурге. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование в ЖК «Новокольцовский» работает в нескольких частотных диапазонах LTE. Это позволит обеспечить уверенное прохождение сигнала через плотную застройку и высокие скорости передачи данных.

Максимальная скорость мобильного интернета в жилом комплексе может доходить до 75 Мбит/с. Благодаря этому новоселы могут смотреть фильмы в высоком качестве и слушать любимую музыку, а также пользоваться различными цифровыми сервисами для работы, учебы и личных целей.

В районе Новокольцовского тракта уже возведена социальная инфраструктура: Дворец водных видов спорта и первая очередь кампуса Уральского федерального университета, включающая общественный и медицинский центры, а также комплексы общежитий. В 2023 г. в рамках подготовки к Всемирным играм дружбы в зоне этих объектов специалисты «МегаФона» уже установили базовые станции, которые обеспечили стабильный сигнал.

Необходимость качественного мобильного интернета и голосовой связи для жителей комплекса подтвердили аналитики «МегаФона». За первый месяц работы базовой станции абоненты прокачали объем данных, сопоставимый более чем с 41 тыс. часов видеозвонков в мессенджерах или просмотром почти 25 тыс. 30‑минутных роликов в высоком качестве на популярных видеосервисах.

«Наши специалисты анализируют потребность жителей новостроек в мобильном интернете и устанавливают оборудование, которое обеспечивает комфортные скорости для работы и проведения досуга в сети даже в период пиковых нагрузок. В общей сложности с начала этого года «МегаФон» модернизировал более 1200 телеком-объектов в крупных городах и небольших населенных пунктах региона», — отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.