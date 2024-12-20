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«МегаФон» увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза

Петербуржцы и гости города получили быстрый интернет на станциях метро Санкт-Петербурга. Для этого «МегаФон» модернизировал телеком-инфраструктуру в подземке, увеличив ёмкость сети на 59 станциях. Работы по улучшению связи в «подземной артерии» города велись в течение всего 2024 г., будут продолжены они и в 2025.

Теперь пассажирам петербургской подземки – абонентам «МегаФона» стал доступен интернет на максимальной скорости в 160 Мбит/с. Модернизация охватила все пять линий метрополитена. Специалисты оператора дооснастили телеком-оборудование на станциях дополнительными низко- и среднечастотными секторами, что позволило увеличить ёмкость сети, а на крупных пересадочных станциях, таких, как Технологический институт, Владимирская и Площадь Восстания, запустили новый высокочастотный сектор, обеспечивающий достойные скорости мобильного интернета.

В дальнейшем специалисты продолжат работы по модернизации сети, в том числе в тоннелях метрополитена: установят новое телекоммуникационное оборудование по пути следования поездов и усилят сигнал в длинных перегонах за счет обновления радиосети, проходящей через триаксиальный кабель. Это позволит пассажирам оставаться на связи на протяжении всего пути, даже в часы пик.

«На сегодняшний день, метрополитен – самый востребованный вид общественного транспорта у жителей мегаполисов, и Санкт-Петербург не является исключением. Ежедневно петербургская подземка перевозит около двух миллионов пассажиров, и каждому из них необходимо оставаться на связи. Поэтому мы ведем активную работу по улучшению сети в метро. В этом году модернизировали оборудование на 59 станциях подземки, что позволило увеличить ёмкость сети на платформах в 2 раза. Но, на этом мы не останавливаемся, у нас большие планы на 2025 г: мы продолжим работу по усилению сигнала во всех тоннелях, готовим технические решения для будущих станций Театральная и Горный институт», — сказал директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Максим Токаренко.

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