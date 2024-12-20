«Мотив» теперь и в Москве

Абоненты уральского оператора «Мотив» остаются на связи по всей России. Сотовый оператор фиксирует стремительный рост популярности услуг связи за пределами домашнего региона. В 2024 г. потребление интернет-трафика в поездках по России увеличилось в пять раз. Уральцы с сим-картой «Мотив» уверенно путешествуют не только по соседним регионам, но и в сердце страны — Москву, которая традиционно входит в ТОП-5 новогодних направлений. Об этом CNews сообщили представители «Мотив».

«Оставаться на связи в любой точке нашей огромной страны, выбирая любую сеть для доступа в интернет, звонков и отправки СМС – преимущество абонентов «Мотив». Поэтому оператор постоянно совершенствует качество предоставляемых услуг и их доступность, обеспечивая комфортное использование связи независимо от того, где находится наш абонент – на Урале или в Москве», – сказал коммерческий директор сотового оператора «Мотив» Андрей Золотарев.

Напомним, компания заключила договоры со всеми мобильными операторами, поэтому абоненты «Мотив» остаются на связи в любой точке России, где есть сеть хотя бы одного из них. Достаточно вручную выбрать сеть с качественным покрытием или включить автоматический выбор сети — и ваш смартфон сам найдет лучшую.

Абоненты «Своего тарифа» могут звонить и отправлять СМС по домашним ценам без дополнительных условий в любом регионе страны (за исключением Республики Крым, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей). А подключив опцию «Везде как дома» – использовать мобильный интернет из домашних пакетов, начисленных в рамках ежемесячной абонентской платы. Если вы переехали надолго, рекомендуем использовать тарифы линейки «Вся Россия».