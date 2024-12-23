CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» обновил сеть в крупнейших городах Чечни

Жителям и гостям республики стало удобнее пользоваться мобильным интернетом как дома, так и в общественных местах. Абоненты «МегаФона» могут оценить скорость до 100 Мбит/с даже в моменты пиковой нагрузки на сеть. Модернизация и расширение телеком-инфраструктуры позволили активировать дополнительный высокочастотный слой LTE, который увеличил скорость в среднем на 10%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным аналитиков «МегаФона», интерес к отдыху в кавказской республике не перестает расти. Россияне стали чаще заходить на сайты, предлагающие туры в Чечню, в том числе на новогодние праздники. Трафик на таких ресурсах вырос на 29% относительно прошлого года. Больше всего туристов интересуют каникулы в Грозный и курорт Ведучи.

«Для абонентов инженеры развернули дополнительный слой LTE на более чем 50 объектах. Это позволило увеличить максимальные скорости мобильного интернета на всей территории городов и улучшить качество сигнала внутри отелей, торговых центров, на паркингах», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.

Масштабные технические улучшения ускорили мобильный интернет до 100 Мбит/с. Этого хватит, чтобы за час выложить до 300 фотографий со смотровой площадки в Грозном-Сити в социальные сети или отправить около 2000 открыток близким в мессенджерах.

Модернизация прошла не только в крупных городах Чечни, но также во всех районах республики, в том числе горных — Шатойском, Ножай-Юртовском, Веденском, чтобы местные жители, туристы и альпинисты всегда оставались на связи и имели доступ к мобильному интернету.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский розничный бренд ноутбуков расширяет линейку

Илон Маск призвал не помогать «Википедии». Он даст $1 млрд, если ее на год переименуют в «Членопедию»

Денис Хадасков, HD Tech: Платформы автоматизации разработки станут одним из трендов 2025 года

«Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

США начинает расследование: Везде китайские чипы, от телекоммуникационного «железа» до стиральных машин

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России

За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще