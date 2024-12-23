«МегаФон» прокачал 4G на 350 базовых станциях в Приморье

В Приморском крае абоненты «МегаФона» могут быстрее передавать данные с помощью мобильного интернета. Оператор выполнил в регионе программу рефарминга частот на 350 базовых станциях, что позволило существенно улучшить качество связи стандарта LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рефарминг — перевод частот из сетей второго и третьего поколения (2G/3G) в 4G. Это позволяет увеличить число пользователей, которые могут одновременно подключиться к качественной мобильной связи и на высоких интернет-скоростях слушать музыку, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, быстро обмениваться файлами по электронной почте или в мессенджерах.

Инженеры «МегаФона» обновили мобильную сеть в Партизанске, Лесозаводске, Владивостоке, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Лучегорске и еще в 50 сельских населенных пунктах Приморья. Работы были завершены к декабрю 2024 г., чтобы в новогодние праздники приморские абоненты оператора могли воспользоваться улучшенным качеством мобильной связи.

Благодаря рефармингу также увеличилась зона доступности технологии VoLTE, которая обеспечивает чистый звук при голосовых соединениях в сети 4G, а также дает возможность одновременно звонить и пользоваться мобильным интернетом. Приморцы стали чаще совершать цифровые звонки, в 2024 г. их доля составляет 89% в общем объеме голосового трафика.

«Активность абонентов в мобильной сети «МегаФона» увеличивается год к году, об этом говорит мобильная аналитика на основе обезличенных данных big data. Рефарминг был проведен в короткие сроки и охватил крупные населенные пункты края, а также сельские поселения, где требовалось расширить возможности телеком-оборудования для работы в стандарте 4G», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Вместе с тем с начала 2024 г. «МегаФон» построил базовые станции и запустил связь четвертого поколения в 20 приморских селах. К началу летнего сезона модернизация телеком-оборудования была выполнена в популярных туристических локациях: в поселках Славянка, Андреевка, Зарубино, а также на пляжах Ливадии. Связь 4G специалисты оператора обеспечили и в бухте Триозерье — месте отдыха тысяч туристов со всего Дальнего Востока.