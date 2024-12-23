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«МегаФон»: ставропольцы стали чаще писать письма Деду Морозу

Жители Ставропольского края всё больше интересуются сайтами с онлайн-почтой новогоднего волшебника. На сервисах с праздничными посланиями ставропольские пользователи провели на 23% больше времени, чем в прошлом году. Такую тенденцию заметили аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные по объемам трафика на соответствующие тематические ресурсы.

Мечтать и загадывать желания ставропольцы начинают уже в ноябре. Именно в этом месяце зафиксирована наибольшая активность абонентов. Примечательно, что жители края чаще всего пишут письма по будням: в понедельник и четверг трафик кратно превышает среднесуточный показатель.

Востребованность подобных сервисов по всей стране суммарно растет. В этом году россияне писали письма Деду Морозу на 7% чаще.

Самым популярным сайтом второй год остается официальная Канцелярия волшебника в Великом Устюге. Активнее онлайн-весточки Деду Морозу отправляют жители Перми (21% от общего трафика), Москвы (10%) и Санкт-Петербурга (6%) и Кузбасса (6%). Ставропольцы также остаются в категории мечтателей и увеличивают количество писем год к году.

«Мы хотим, чтобы в чудеса верили и дети, и взрослые. А чтобы письма быстро доходили Деду Морозу, наши специалисты непрерывно обновляют инфраструктуру связи в регионе. Техническая служба оператора в этом году провела масштабную модернизацию сети в крае, которая коснулась каждого округа, Ставрополя, Невинномысска и городов Кавказских Минеральных Вод», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Ставропольцы не только пишут главному герою Нового года, но и приезжают в его резиденцию в Великом Устюге. В этом году в Вологодчину отправились на 53% больше гостей из Ставрополья, чем в прошлом. При посещении вотчины жители региона активно делятся впечатлениями в интернете: в среднем каждый абонент за поездку расходует около 890 МБ интернет-трафика. Этого достаточно, чтобы отправить в мессенджерах свыше 400 фото с Дедом Морозом.

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