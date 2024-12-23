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«МегаФон» улучшил связь в селе Ломы

Около 300 жителей села Ломы в Сретенском районе Забайкальского края получили уверенный прием сигнала как дома, так и на улице. В результате установки дополнительного телеком-оборудования удалось увеличить скорости мобильного интернета, расширить территорию покрытия LTE-сети и повысить доступность услуг сотовой связи для абонентов «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ломы — небольшое село, расположенное на левом берегу реки Шилки. Несмотря на небольшое количество местных жителей, тут работают средняя школа, детский сад и фельдшерский пункт.

В преддверии новогодних праздников, инженеры «МегаФона» запустили в селе новую базовую станцию сотовой связи, которая работает сразу в трех диапазонах. Низкочастотный гарантирует широкий радиус распространения сигнала, средне- и высокочастотные — оптимальную емкость сети и стабильную скорость передачи данных около 20 Мбит/с. Таких показателей достаточно для поселения, в котором проживает около 300 человек. Ранее связь в селе обеспечивала базовая станция, стоящая в отдалении, сигнал от нее был не стабильный, а скорости интернета не хватало в часы пиковой нагрузки на сеть.

Благодаря запуску дополнительного оборудования абоненты оператора могут получать электронные государственные услуги, в удобное время оплачивать счета, читать новости в интернете и обмениваться файлами, общаться в мессенджерах и социальных сетях, слушать музыку и делать покупки онлайн из любой точки села.

«Для многих сельских жителей мобильная связь является основным каналом получения информации в Интернете. С помощью мобильных устройств они общаются с родственниками, решают бытовые и рабочие вопросы, организуют свой досуг. Мы продолжаем совершенствовать LTE-связь в небольших населенных пунктах края, чтобы сельчане могли иметь цифровые возможности на уровне горожан. Недавно мы модернизировали свое оборудования в Архангельском и Хушенге», - сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.

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