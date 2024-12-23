МТС: новосибирцы не хотят тратить время на разговоры и чаще делегируют звонки голосовому помощнику

МТС провела опрос о мобильных привычках пользователей смартфонов. Оказалось, что россияне стали в 2,5 раза чаще переводить телефонные разговоры на цифровых секретарей. В топ-10 регионов с пользователями подобных услуг вошла Новосибирская область. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Главными причинами перевода звонков у новосибирцев стали тревожность и нежелание тратить время на разговоры.

В среднем каждый пользователь переводит 55 вызовов в месяц на телефонного секретаря. Респонденты отметили, что это позволяет им сосредоточиться на важных делах, передавая обработку входящих звонков надежному помощнику.

Аналитики отметили, что разные поколения имеют свои предпочтения в общении. Новосибирцы в возрасте 35-55 лет преимущественно предпочитают телефонные звонки, в то время как молодое поколение (14-30 лет) склонно использовать мессенджеры и голосовые сообщения для общения.

Женщины оказались более осторожными в отношении неизвестных номеров: 31% девушек признались, что испытывают тревогу перед ответом на такие звонки. У мужчин этот показатель составил лишь 20%. Они демонстрируют большую готовность отвечать на любые входящие вызовы.

Тем временем, результаты опроса показывают, что большинство людей осознают проблему бесполезной траты времени на ненужные разговоры, решить которую помогают цифровые решения.