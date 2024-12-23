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МТС запускает в эксплуатацию в 37 регионах России отечественные базовые станции «Иртея»

МТС объявила о вводе в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России 200 отечественных базовых станций стандарта LTE, произведенных компанией «Иртея». В течение 2025 г. МТС подключит еще 1 тыс. базовых станций «Иртея». Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства, утверждают в МТС.

К концу 2024 г. МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию большинство из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800, которые будут работать в 37 различных регионах – от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части и юга России.

Оборудование разработано и произведено ООО «Иртея», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.

«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства – огромный скачок вперед для всей телеком-отрасли страны и важное слагаемое технологического суверенитета России. Вместе с партнерами из «Иртеи» и коллегами из отраслевых институтов мы прошли огромный путь – с начала разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования. Этот амбициозный проект удалось реализовать благодаря поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках дорожной карты "Современные и перспективные сети мобильной связи», – сказал вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«Новое оборудование будет испытываться в реальных условиях в различных климатических зонах, с его работой ознакомится широкий круг специалистов МТС. В следующем году мы установим базовые станции «Иртея» еще на тысяче площадок по всей стране, в том числе в диапазонах 2100 МГц и 2600 МГц в местах с более плотной концентрацией пользователей», – сказал Виктор Белов.

«Ввод в эксплуатацию первой партии базовых станций "Иртея" – знаковый этап в развитии отрасли. Опыт использования оборудования на реальной сети позволит точнее определить дальнейшие работы для максимально полного удовлетворения потребностей МТС и других операторов. Ежедневно, анализируя огромные массивы данных с действующих станций, которые невозможно получить ни в одной лаборатории, мы совершенствуем наш продукт: устраняем детские болезни и добавляем востребованные заказчиками функции. Причем, помимо базовых станций LTE, уже выпускается оборудование для сетей 5G. Активное взаимодействие идет с операторским сообществом. Благодаря этому рассчитываем с 2026 г. начать массовые поставки оборудования всем операторам», – сказал генеральный директор «Иртея» Дмитрий Лаконцев.

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