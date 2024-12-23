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От Романова до Ленина и обратно: «МегаФон» разогнал интернет в поселке под Липецком

Благодаря запуску нового телеком-оборудования скорость передачи данных в селе Ленино увеличилась на 20%. Это один из самых быстрорастущих современных пригородов Липецка, где в перспективе будут проживать около 100 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село на правом берегу реки Воронеж ведет свою историю с конца XVI века, когда территорию заняли родственники царской семьи - бояре Романовы. Селение получило соответствующее название – Романов, но в 1920 г. было переименовано в честь другого руководителя государства – Ленино. Однако в память о прошлом современный ЖК в Ленино назвали «Романово-сити». Сейчас это настоящий город-спутник Липецка, где в перспективе будут проживать более 100 тыс. человек.

Липчан привлекает сюда удобное месторасположение – поселок находится в семи километрах от областного центра, живописная природа, вода из артезианских скважин и современная инфраструктура. Доступность стабильной связи и высокоскоростного мобильного интернета - еще одно обязательное условие для комфортной жизни за городом, чтобы со смартфона можно было записаться к врачу, проверить оплату налогов, оформить документы. Теперь жители коттеджного поселка могут делать это в два раза быстрее.

«С начала декабря интернет-трафик в регионе увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это не предел – показатель будет только расти. Наши аналитики с помощью больших данных отслеживают поведение пользователей и там, где нагрузка стабильно растет, инженеры модернизируют оборудование или устанавливаются дополнительные телеком-объекты. Ленино – одна из самых перспективных территорий в регионе. Проведенные здесь работы позволили увеличить емкость сети на 30% и на 20% ускорить мобильный интернет», – сказал директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

Всего в 2024 г. «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование более чем в 150 локациях Липецкой области и активировал среднечастотный диапазон в сети 4G. Улучшение качества связи почувствовали почти 10 тыс. абонентов, проживающих как в областном центре, так и в отдаленных районах Липецкой области: Добринском, Воловском, Лев-Толстовском, Задонском и Усманском. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета во многих населенных пунктах выросла вдвое.

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