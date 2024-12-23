В деревне Лобагай к Новому году появилась мобильная связь

Жители деревни Лобагай Иркутской области впервые получили устойчивую мобильную связь и интернет. «МегаФон» установил телеком-оборудование на территории малого населенного пункта, обеспечив для абонентов выход в сеть на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Деревня Лобагай расположена в Усть-Удинском районе. Здесь проживает менее 300 человек, но есть своя начальная общеобразовательная школа. Впервые местные жители получили доступ к современным цифровым возможностям и сервисам «МегаФона». Подключение позволит всегда оставаться на связи с близкими, и при необходимости обратиться за помощью в экстренные службы. Школьникам и педагогам высокоскоростной интернет упростить образовательный процесс, позволит быстро находить литературу в электронных библиотеках. Желающие уютно провести вечер посмотрят кинофильмы, послушают любимую музыку. А тем, кто работает удаленно, полученные скорости позволят передавать «тяжелые» файлы, проводить встречи.

Установка базовой станции – часть государственной программы региона «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации на 2024-2030 гг.».

«Впервые в этом году с помощью региональной программы мы смогли обеспечить качественными услугами мобильной связи и доступа в интернет небольшие села, поселки и деревни с населением до ста человек. Жители получили возможность не только свободно общаться по телефону с родными и близкими, но и пользоваться в режиме онлайн государственными и муниципальными услугами, дистанционно получать образование и медицинские консультации, пользоваться различными онлайн-сервисами», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Работа по обеспечению долгожданной связью жителей Лобагай завершает программу 2024 г., реализация которой была бы невозможна без региональных инвестиций. Уже сейчас жители деревни смогли ощутить, как в положительную сторону изменяется их жизнь, насколько оперативнее становится решение многих задач. Площадь покрытия базовой станции – вся деревня. Высота мачты составляет 30 метров, что позволит сигналу проходить без помех в дома сельчан, даже несмотря на сложный рельеф местности», ­– сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.

В 2024 г. правительство Иркутской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией «МегаФон». Документ предполагает решение приоритетных задач социально-экономического развития региона. В течение следующих пяти лет оператор сфокусируется на обеспечении связью жителей отдаленных районов и улучшении покрытия федеральных и локальных автодорог.