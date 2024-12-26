МТС усилила покрытие LTE еще в 23 селах Дагестана

Цифровая экосистема МТС установила дополнительное телеком-оборудование в 23 селах Дагестана. Инженеры компании использовали разные стандарты передачи данных и смогли одновременно значительно расширить зону покрытия мобильного интернета, увеличить его скорость на 30% и создать запас емкости сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самые масштабные работы проведены в Тарумовском, Кизлярском, Бабаюртовском, Рутульском и Акушинском районах. Здесь МТС модернизировала сеть сразу в нескольких сельских населенных пунктах. Точечное внимание специалисты уделили сети в сельских населенных пунктах Хасавюртовского, Новолакского, Ботлихского, Кайтагского и Гунибского районов. Теперь улучшенным мобильным интернетом смогут пользоваться более 36 тыс. жителей сельских территорий Дагестана. После расширения покрытия сети МТС в некоторых селах устойчивый сигнал LTE появился впервые.

Кроме того, за счет расширения сети в селах Кузнецовское, Камбулат, Львовский 1, Новый Борч улучшилось покрытие на трассах «Кавказ», «Астрахань-Махачкала», «Махачкала-Кизляр». Также МТС усилила мобильный интернет и в туристических местах – на каспийском побережье возле нескольких сел, а также в популярном у туристов ауле Гуниб.

«В уходящем году мы проделали большую работу по модернизации сети связи. МТС начала большое перераспределение частот устаревшего 3G на более востребованный стандарт LTE по всей республике. По этой программе мы уже обновили несколько сотен существующих базовых станций. Кроме этого, наши технические специалисты запустили связь и интернет в десятках абсолютно новых локаций. Например, мы первыми включили мобильный интернет на Чиркейском водохранилище, расширили покрытие на пляжах Дагестана, раскинули сеть над озером Мокок, пришли более чем в 60 сел по программе устранения цифрового неравенства. Сейчас обновили сеть еще в 23 селах и продолжим улучшение сети в Дагестане и в следующем году», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.