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«МегаФон»: в московском метро установлен рекорд по расходу мобильного трафика в новогодние праздники

С 1 по 10 января 2025 г. объемы потраченного мобильного трафика в столичном метрополитене побили рекорд — пассажиры использовали более 412 ТБ данных, увеличив потребление на 113% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Этот объем сравним с непрерывным просмотром около шести тысяч фильмов в стандарте разрешения . Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольший всплеск мобильной активности произошел 4 января 2025 г. — объем трафика в этот день вырос на 144% относительно 2024 г., вероятнее всего благодаря традиционному наплыву туристов, посещавших главные городские достопримечательности. Вполне закономерно, что лидерами по объему использованного трафика стали станции «Театральная», «Парк Победы», «Таганская» и «Новокузнецкая», которые соединяют главные культурные и исторические места Москвы.

Самым спокойным днем ожидаемо стало 1 января 2025 г. — время, когда большинство москвичей отдыхали после встречи Нового года, а туристы еще не были столь активны. При этом использование мобильного интернета в подземке выросло на 119%.

Наименее загруженными с точки зрения интернет-трафика остались станции новой Троицкой линии — «Коммунарка» и «Генерала Тюленева». Специалисты связывают это с их расположением в районах, где продолжают застраиваться жилые зоны, а пассажиропоток значительно ниже, чем на центральных станциях.

Несмотря на это, жители и гости Москвы и области уже успели оценить удобство и качество мобильной связи на втором участке Троицкой линии, открытом 28 декабря 2024 г. Инженеры оператора заранее готовились к пуску новых станций метро — «Корниловской», «Коммунарки» и «Новомосковской». В вестибюлях и на платформах доступны основные диапазоны связи как второго и третьего поколения (GSM-900, UMTS-900), так и четвертого (LTE-800, LTE1800, LTE2100), а также pre-5G — технологии управления скоростью, перераспределяющей интернет-трафик во время перегрузки сети. Все это позволяет абонентам «МегаФона» пользоваться интернетом на скорости до 400 Мбит/с.

«Мы уделяем особое внимание качеству связи в метро. Современные технологии, такие как MIMO 2×2 с передачей параллельных потоков данных и Carrier Aggregation, объединяющей частотные каналы, обеспечивают надежный сигнал и высокую скорость интернета. Пассажиры могут пользоваться всеми преимуществами мобильной связи, не замечая прерываний, даже в самых глубоких и длинных тоннелях», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

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