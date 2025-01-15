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Аналитика «МегаФона»: как общались туристы в новогодней столице России

В первую неделю января 2025 г. в праздничных локациях Кирова мобильный трафик увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самыми популярными сервисами у абонентов стали VK и Telegram, в которых отправляли фото и видеопоздравления, а также обменивались впечатлениями с площадок новогодней столицы России. Об этом свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

Мобильная активность в праздничных локациях стала расти уже со второго дня 2025 г., при этом 7 и 8 января 2025 г. зафиксированы максимальные значения интернет-трафика. В последние дни новогодних каникул объем передачи данных увеличился на 25-30% по сравнению с 1 января 2025 г. В то же время голосовой трафик вырос незначительно (+4% год к году).

Самыми популярными праздничными локациями для отправки интернет-посланий стали набережная Грина и улица Спасская, где проходили яркие представления, фестивали и ярмарки.

Наряду с общением в VK и Telegram, жители и гости Кирова в новогодние дни смотрели видео на RuTube, а для знакомства с фильмами и сериалами выбирали «Кинопоиск». На эти сервисы совокупно пришлось более 50% мобильного трафика.

«В прошлом году мы усилили сеть, запустив дополнительный среднечастотный слой LTE на более чем 150 объектах в Кирове, в том числе и в местах проведения новогодних мероприятий. Технические работы увеличили скорость мобильного интернета, а наши абоненты использовали цифровые сервисы даже при пиковых нагрузках на сеть. Праздничные мероприятия увеличили интернет-активность в новогодней столице России – через наши базовые станции в основных городских локациях прошел объем трафика, сопоставимый с 13 миллионами минут видеозвонков в мессенджерах», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

По данным оператора, Киров посетили абоненты из 74 регионов страны. Чаще всего среди гостей можно было встретить жителей Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Казани, Уфы, Архангельска.

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