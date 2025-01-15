В Бурятии растет популярность цифровых звонков

Жители Бурятии стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 72% от всех звонков в регионе, и за год их количество выросло на 12%. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав обезличенные данные абонентов в республике. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технология VoLTE позволяет передавать голосовые звонки через сеть четвертого поколения и одновременно «серфить» в интернете без потери качества сигнала. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Сервис включается автоматически, если он не активировался, это можно сделать самостоятельно в настройках смартфона.

Устройства с возможностью совершать цифровые звонки имеют более 55% абонентов оператора в Бурятии. Причем среди владельцев смартфонов мужчин почти на 6% больше, чем женщин.

Среди городов бесспорным лидером по количеству и годовому приросту цифровых звонков является Улан-Удэ, на который приходится 46% от общего объема голосового трафика по региону. Прирост за последний год составил 10%. Звонки по технологии VoLTE также популярны и в сельской местности. Самыми разговорчивыми стали жители поселков Таксимо и Баргузин, где в общей сложности проживают почти 12 тыс. человек. За год они проговорили количество минут равное 47 и 37 годам беспрерывного общения (соответственно). Тройку лидеров замыкает туристический поселок Усть-Баргузин, расположенный на берегу легендарного Байкала, – здесь местные жители и отдыхающие провели за телефонными разговорами более 33 лет.

«В прошлом году абоненты «МегаФона» прокачали в полтора раза больше гигабайт мобильного интернета, чем в 2023 г., а голосовой трафик увеличился на 10%. При этом 72% от общего количества звонков были «цифровыми». В условиях растущего спроса на связь, мы вкладываем значительные инвестиции в развитие LTE-сети в регионе, чтобы люди могли еще с большим комфортом пользоваться любыми приложениями и сервисами везде, где есть наша связь. В 2024 г. мы построили и модернизировали более 240 базовых станций в регионе, что позволило увеличить не только территорию покрытия 4G, но и зону обслуживания технологии VoLTE», — сказала директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова.

Высокая востребованность пользователями VoLTE сформировалась и благодаря большому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. В 2024 г. в рейтинг популярных мобильных устройств Бурятии вошли устройства китайских и корейских производителей – Samsung, Huawei, Xiaomi, Vivo и Nokia.