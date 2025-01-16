ИТ-эксперты впервые в России разработали сравнительную карту телеком-решений

Компания «К2Тех» совместно с приглашенными экспертами из отечественных ИТ-компаний создала карту телекоммуникационных решений. В нее вошли продукты от более 150 российских, азиатских и западных разработчиков, а также поставщиков телеком-оборудования. В компании отмечают, что подобный сравнительный анализ ИТ-продуктов в России проводился впервые. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Карта охватывает ключевые направления телекома, такие как сетевые решения, унифицированные коммуникации, информационную безопасность и сервисную поддержку. В ходе работы над проектом группа технических специалистов провела сравнительный анализ около 800 современных решений по более чем 700 параметрам. Помимо этого, эксперты выявляли тренды по ключевым направлениям развития внутри каждого раздела, которые также нашли отражение в карте.

«К работе в проекте мы привлекли более 40 экспертов из области телекома и информационной безопасности, с которыми разобрали, протестировали и сравнили отечественные новинки не только между собой, но и с известными или ушедшими решениями. Итоги нашей работы точно будут полезны ИТ-директорам и всем, кто думает о миграции корпоративных решений на отечественные или другие аналоги. Карта наглядно сравнивает существующие на рынке продукты и позволяет отобрать шорт-лист игроков для тестирования их решений», – сказал руководитель проекта Максим Казаков.

В «К2Тех» отмечают, что карта телеком-решений будет регулярно обновляться, чтобы соответствовать изменяющимся реалиям рынка. Ближайший апдейт запланирован на март 2025 г. Получить экземпляр можно по предварительной заявке на официальном сайте проекта, указав интересующий раздел карты и предпочтительный формат получения. Карта телеком-решений доступна как в печатном формате, так и в оцифрованной версии.