«МегаФон» ускорил интернет на ярославском участке Северной железной дороги

Пассажирам электричек и поездов дальнего следования, прибывающих в Ярославскую область, стали доступны современные телеком-услуги и онлайн-сервисы на средней скорости до 30 Мбит/с. «МегаФон» улучшил качество связи, расширил емкость сети и на 50% ускорил интернет на 13 железнодорожных участках в регионе, включая такие крупные транспортные узлы, как Ростов Великий и Данилов.

С помощью скоростного интернета жители поселков при железнодорожных станциях, которые отправляются в Ярославль на работу, смогут в пути просматривать новости и общаться в мессенджерах и социальных сетях. У туристов из других регионов страны, которые решили посетить столицу Золотого кольца, появится возможность оперативно сообщить о приезде родным и близким, загрузить карты или вызвать такси в приложении на смартфоне.

«Понимая, как важно быть на связи в поездках и путешествиях, мы постоянно работаем над устранением «белых пятен» и улучшением качества связи на карте транспортных артерий Ярославской области. Кроме Ростова Великого и Данилова, наши инженеры обновили оборудование в диапазоне 2100 МГц на нескольких участках следования пригородных, местных и поездов дальнего следования — Уткино, Рязанцево, Итларь, Смоленское, Цибирино, Козьмодемьянск, Игнатово, Берендеево, Петровское, Семибратово и Пречистое. Особенности этого диапазона позволяют обеспечить более высокие скорости мобильного интернета, чтобы в пути ярославцы и гости региона могли пользоваться онлайн-сервисами на высоких интернет-скоростях и общаться с близкими», — сказал директор «МегаФона» в Ярославской области Сергей Тимонин.

Ежедневно через железнодорожные станции в Ярославской области проходит более 60 пассажирских поездов, которые перевозят несколько тысяч сотен пассажиров в год. В 2024 г., кроме ярославцев, чаще других в направлении от Москвы до Санкт-Петербурга, Архангельска, и Вологды ездили москвичи и петербуржцы. Также этим маршрутом пользовались путешественники из 50 регионов страны.