Тариф, который укрепляет семейные отношения, стал самым быстрорастущим в «Ростелекоме»

«Ростелеком» зафиксировал значительный рост подключений конвергентного пакета услуг для физических лиц — в 1,5 раза по предварительным операционным итогам 2024 г. Более 85% продаж конвергентных предложений — это новые абоненты «Ростелекома», которые отдают предпочтение пакетным предложениям из двух и более сервисов компании. Такая динамика свидетельствует о высокой востребованности комплексных решений (до четырех-пяти популярных услуг в одном тарифе) у частных клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Конвергентное предложение «Ростелекома» с продуктами для всей семьи стало самым быстрорастущим продуктом в массовом сегменте услуг. Наиболее высокий прирост клиентской базы (свыше 50%) показали Сибирь, Поволжье, Центральный федеральный округ и Дальний Восток. В топ-10 по динамике вошли Алтайский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Воронежская, Иркутская, Новосибирская, Омская и Томская области, а также Республика Татарстан.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»: «Интерес клиентов к конвергентному предложению растет благодаря его очевидным преимуществам, выгодам и удобству. Возможность получить все необходимые услуги у одного оператора привлекает все больше пользователей. Для семейных абонентов “Ростелекома” предусмотрена специальная опция — 50 Гб мобильного интернет-трафика за 200 руб. Такого объема хватит на самые разные нужды: от работы и учебы до развлечений для всех членов семьи. Клиенты пакетных предложений также активно пользуются бесплатным сервисом проверки данных на предмет утечки».

Конвергентное предложение «Ростелекома» включает продукты для всей семьи, в том числе, в него входит до пяти сим-карт и пакет мобильного трафика до 50 Гб. В новой подписке «MiXX вместе» (совместно с Т2 и «Солар») собраны 23 цифровых сервиса. Они помогают решить проблемы, связанные с безопасностью интернет-среды для детей, а также делают ее удобной и полезной для всех поколений семьи. Сервис «Безопасный контент» защитит от киберугроз — фишинга, вирусов, вредоносных ресурсов, а также нежелательного контента. Также в подписку входит образовательный контент от «Ростелеком Лицея» и развлекательные сервисы «Wink Детям».