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Татарстанцы протестировали работу отечественной базовой станции на новогодних праздниках

МТС сообщает о результатах работы первой отечественной базовой станции «Иртея», запущенной на сети оператора в конце декабря 2024 г. в Высокогорском районе Татарстана. За первые 13 дней 2025 г. российское оборудование прокачало 800 Гб мобильных данных. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовую станцию «Иртея» запустили в опытную эксплуатацию в сети МТС в конце 2024 г. Жители Татарстана – одни из первых в стране, чьи смартфоны заработали в новой сети, сигнал в которой обеспечивает оборудование российского производства. Только за первые 13 дней 2025 г. базовая станция в селе Ямашурма, где прошел ее официальный торжественный запуск, обеспечила передачу 800 ГБ мобильных данных. Средняя скорость мобильного интернета составила 70-90 Мбит/с.

«Уже в день официального запуска ямашурминцы подходили на выездном мероприятии к нашим специалистам и просили помочь им с установкой мессенджеров и других мобильных приложений. Следующее испытание на прочность оборудование прошло в новогодние праздники, когда пользователи особенно активны и сеть работает с повышенной нагрузкой. Базовая станция показала стабильную работу и обеспечила сельчан высокоскоростным интернетом для общения с близкими и комфортного пользования цифровыми сервисами в дни каникул», - сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Базовые станции «Иртея» разработаны и произведены в России. Они поддерживают частотные диапазоны 1800 и 800 МГц (стандарт LTE) и заработали уже в 37 регионах России. В Татарстане они появились в Высокогорском, Менделеевском, Лениногорском, Тукаевском, Актанышском, Нурлатском, Черемшанском районах. В течение 2025 г. МТС подключит еще 1000 базовых станций от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части и юга России.

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