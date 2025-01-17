CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в госсекторе
|

«ЭРА-ГЛОНАСС» помогла водителю при тяжелой аварии в Башкирии

Слаженная работа госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и спасателей Государственного комитета Республики Башкортостан помогла автомобилистам, попавшим в тяжелую аварию. Ранним утром на дороге Белорецк-Учалы столкнулись две иномарки, в каждой из них находилось по три человека. От сильного удара в машинах в автоматическом режиме сработала система «ЭРА-ГЛОНАСС». За несколько секунд госинформсистема передала данные, включающие точные координаты, спасателям, которые оперативно выдвинулись на место аварии и оказали помощь пострадавшим. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

По словам председателя Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС Кирилла Первова, уже более пяти лет на основании подписанного соглашения осуществляется взаимодействие с АО «ГЛОНАСС» по оперативной передаче информации от автомобилей, оснащённых системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

«С начала взаимодействия система «ЭРА-ГЛОНАСС» передала в Центр обработки вызовов Системы-112 Республики Башкортостан более 14 тыс. сообщений, в том числе за прошлый год более трех тыс., в этом году поступило 192 сообщения. Особенностью системы является — возможность передачи информации в автоматическом режиме без участия человека, если такая машина попадает в дорожно-транспортное происшествие. Данная система позволяет оперативно оказать необходимую помощь пострадавшим. Кроме сообщений от системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщения о ДТП поступают от граждан по номеру «112». Так, в 2024 г. по причине возникновения ДТП по номеру «112» обратилось 51,9 тыс. граждан. С начала 2025 г. поступило 2,4 тыс. обращений», – сказал Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил, что «ЭРА-ГЛОНАСС» с максимальной эффективностью обеспечивает соблюдение правила «золотого часа» в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение 60 минут после аварии, кратно повышает возможности спасения жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах.

«Практика доказывает, что «ЭРА-ГЛОНАСС» реальный инструмент в руках экстренных служб. Работа госинформсистемы ежегодно спасает тысячи жизней. Такая эффективность достигается благодаря цифровому обмену данными со всеми региональными «Системами-112». Умное устройство, подключённое к «ЭРА-ГЛОНАСС», в среднем за 19 сек в цифровом виде передает в службы спасения важнейшие данные для оказания помощи: точные координаты происшествия, направление движения и общие характеристики автомобиля. Это кратно увеличивает шансы спасения жизней и здоровья людей при авариях», – сказал Алексей Райкевич.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер

Провайдер ушел из многомиллионного города, лишь бы не предоставлять абонентам дешевый интернет

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса

Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq

Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд

Из России уходит фирменное приложение для популярных роутеров Keenetic. В чем причина

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще