«МегаФон»: трафик в заповеднике Аркаим вырос на 12%

В новогодние каникулы туристы стали чаще посещать музей-заповедник Аркаим в Челябинской области. Такие данные подтверждает обезличенная аналитика «МегаФона» – в начале января 2025 г. объем интернет-трафика, переданный путешественниками из этого популярного места, вырос на 12% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольшее количество посетителей в Аркаиме было зафиксировано в пятницу, 3 января 2025 г. В этот день число абонентов выросло на 76% в сравнении со средними показателями месяца.

Чтобы желающие познакомиться с памятниками аркаимско-синташтинской культуры могли оперативно делиться своими открытиями и впечатлениями, «МегаФон» запустил на территории поселка базовую станцию. Объект работает сразу в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает широкое покрытие сети и стабильный 4G-сигнал. Помимо этого, после завершения работ посетителям музея-заповедника стало доступно лучшее качество голосовой связи по технологии VoLTE.

Скорость передачи мобильных данных достигает 40 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы поделиться с друзьями колоритными фото из заповедника, позвонить близким по видеосвязи или приобрести билеты онлайн.

«Мы продолжаем улучшать связь в популярных туристических местах Челябинской области. Например, в 2024 г. наша техническая служба модернизировала оборудование в районе озера Увильды, а сейчас высокое качество связи смогут оценить и посетители Аркаима. Согласно нашим замерам, скорость передачи данных здесь выросла примерно в четыре раза», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Челябинской области Юрий Горбатов.

За 2024 г. технические специалисты телеком‑оператора модернизировали около 530 объектов связи и построили более 80 базовых станций на Южном Урале. Работы проводили в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Миассе, Троицке, Чебаркуле, Копейске и других населенных пунктах.